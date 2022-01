Reta Susana Harp a Mario Delgado, dirigente de Morena

CDMX.- “No soy ingenua. Tenemos claro sobre cómo pretenden vulnerar el marco constitucional y principios de Morena, para legitimar una decisión tomada de manera turbia y deshonesta”, aseguró la senadora Susana Harp Iturribarría, aspirante al gobierno de Oaxaca.

“Por ello, retamos a Mario Delgado a que nos ganen a la buena, con claridad y transparencia, siguiendo las reglas de no robar, no mentir y no traicionar”, agregó la legisladora oaxaqueña en entrevista con Ciro Gómez Leyva, al referirse al desaseado proceso donde se impuso al virtual candidato a la gubernatura de Oaxaca.

Refirió que está en curso la impugnación, presentada en un primer momento, ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, a fin de que se revise por qué en el proceso de selección no se aplicaron los criterios de paridad de género y se interpretaron de forma facciosa los resultados de las encuestas.

“No tomaron en cuenta el criterio de paridad de género, tampoco el de competitividad y menos el de alternancia de género. Interpretaron las encuestas de forma incorrecta. No escucharon realmente el sentir del pueblo de Oaxaca”, señaló Susana Harp. Por tanto, no descartó llevar esta impugnación ante el Tribunal Federal Electoral.

De acuerdo con documentos en manos de Susa Harp, Morena habría designado a Salomón Jara como candidato único registrado a la gubernatura de Oaxaca desde el día 18 de diciembre; es decir, cuatro días antes del anuncio oficial donde darían resultados de las encuestas. Esta información se encuentra certificada ante notario público, debido a que fue subida a la página oficial de Morena y bajada a la brevedad, explicó.