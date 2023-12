Revés a Samuel García; suspenden su licencia de Gobernador, tampoco podrá salir de Nuevo León

De acuerdo con la resolución el mandatario del estado de Nuevo León, no podrá gozar de su licencia ni salir del estado, mientras el interino no tome funciones

El gobernador de Nuevo León, Samuel García no podrá separarse de su cargo, ni salir del territorio en tanto no asuma como interino la persona designada por el Congreso estatal, determinó el Poder Judicial del estado.

La suspensión que deja sin efecto la licencia concedida al emecista, quien busca contender por la presidencia de la República deriva de una controversia de inconstitucionalidad presentada por el Congreso local en medio de la disputa que mantiene con el Ejecutivo por el tema del gobernador interino.

TE PUEDE INTERESAR: Tropezón fosfo-fosfo: Enfrenta Samuel otro revés; ahora INE ordena a MC bajar sus spots por campaña ilegal

Cabe destacar que para ser elegible, Samuel García tiene que estar separado de la Gubernatura seis meses antes de la elección del 2 de junio por eso la licencia aprobada entraría en vigor a partir del 2 de diciembre.

Sin embargo, García ha mostrado rechazo a admitir a Luis Enrique Orozco, ex vicefiscal de Nuevo León, como gobernador interino por lo que el Congreso estatal presentó la controversia que este viernes resolvió un juez.

La misma concede la suspensión de los actos reclamados:

“Para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardaban antes de la aprobación de la licencia al gobernador constitucional del estado de Nuevo León y no cobre vigencia la autorización de su ausencia en el encargo que ostenta, hasta en tanto se surtan las siguientes condiciones”, señala la resolución

“1 Que el Congreso del estado de Nuevo León designe y tome protesta a la persona que deba ocupar interinamente la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado durante el periodo en que el gobernador constitucional del estado se ausente de sus funciones con motivo de la licencia que solicito”.

“Porque mientras no se surtan dichas condiciones, se ordena al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León que deberá abstenerse de abandonar sus funciones o el territorio del estado, sin causa justificada previamente calificada por este Tribunal Superior de Justicia, pues se reitera que hasta entonces estarán paralizados los efectos de la licencia que se le concedió”, agrega la resolución.<br />

TE PUEDE INTERESAR: El ‘PRIAN’ quiso tomar Nuevo León a la mala, acusa Samuel García

“Se concede la suspensión para el efecto de que no cobre vigencia ni la designación directa no el acuerdo publicado en el POENL, el 28 de noviembre de dos mil veintitrés, denominado “Acuerdo del Cual se Reasumen Funciones en Calidad de Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León”, a través del cual el Titular del Poder Ejecutivo del Estado pretendió delegar en la persona del Secretario General de Gobierno las funciones de Gobernador Constitucional del Estado como Encargado del despacho”, establece

Además, la autoridad demandada deberá abstenerse de retardar, obstaculizar o impedir, por cualquier medio la entrada en funciones del gobernador interino que tenga a bien designar el poder accionante, así como el adecuado desempeño de su encargo.



TRIBUNAL DEL ESTADO NO ES COMPETENCIA PARA SUSPENDER LICENCIA

Después de que se dio a conocer que el Poder Judicial de Nuevo León suspendió la licencia de Samuel García y que salga del estado mientras no asuma sus funciones el gobernador interino, designado por el Congreso, el emecista reaccionó en sus redes sociales y dijo que dicha autoridad no tiene competencia en el caso.