Samuel García reprocha a alcaldes de Nuevo León por desviar recursos a campaña electoral de Coahuila

Ante las acusaciones de alcaldes priistas y panistas de la retención de recursos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acusó a los presidentes municipales de estar desviando fondos para la campaña política en Coahuila de sus respectivos partidos.

Tras un evento realizado este sábado, el mandatario del estado afirmó que los alcaldes no le han presentado proyectos específicos, sobre todo de seguridad, que es el tema que más se quejan.

“Yo ya tengo muchos casos de corrupción, de factureras, de líderes del PRI y el PAN que van y piden moches a cambio de protección en la Fiscalía, de protección en las cuentas”, afirmó.

Expuso que hay muchas necesidades en el estado para andar enriqueciendo corruptos.

“Yo lo que les quiero decir a todos, no me importa el color, si me mandan al estado proyectos de seguridad con gusto les voy a depositar”, comentó.

Recordó el caso de la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, que le presentó el proyecto del C5 y obtuvo los recursos para el mismo. Pero demandó que no le pidan que les mande a ciegas un cheque en blanco.

“Y que me digan: ‘naranjas, verdes y otros colores no; los míos sí’. Yo no puedo pagar por partido. Entonces espero que tengan más cordura”, planteó.

DESVÍAN RECURSOS A COAHUILA

El mandatario del estado dijo que no sabe cómo el Congreso de Nuevo León se presta para un evento político electoral con vistas a las elecciones del 2024.

Lo anterior luego de que PAN, PRI, PRD, así como agrupaciones de la sociedad civil, pactaron un acuerdo para impulsar un gobierno de coalición a nivel federal y en el estado rumbo a las elecciones de 2024.

“Ah, no, ya el PRIAN juntos para el 24, en el vestíbulo del Congreso”, subrayó, además, añadió que ya andan en una dinámica que no le parece correcta, ni justa.

“Dobles caras, todo es político, la lana se está yendo para Coahuila para el candidato de sus partidos”, aseguró.

En el tema de la entrega de recursos acusó que priistas y panistas están politizando un tema que es financiero: “Es un tema muy técnico que a mí me puede, es una lástima que lo estén politizando, un tema tan técnico y estrictamente financiero”, expuso

Además, recordó que cuando mandó el presupuesto destinó un fondo para todos los alcaldes: “Yo soy gobernador de Nuevo León y tengo que jalar para los 51”, indicó.

Mencionó que a él no le pareció que los diputados, a escondidas, metieran una tabla para que el pago sea únicamente PRI-PAN.

“Yo no puedo como gobernador discriminar a los demás alcaldes porque no son PRI-PAN. A mi juicio esa tabla es ilegal y es inconstitucional. A pesar de eso les he dicho ‘mándenme proyectos de seguridad pública’, que es lo que más se quejan y con gusto se los doy, pero no me mandan proyectos y quieren que les aviente la lana a ciegas”, explicó.