No voy a declinar, tengo el respaldo de líderes y militancia del PVEM en Coahuila: Lenin Pérez

NO VOY A DECLINAR, EN COAHUILA NO ACEPTAMOS LAS IMPOSICIONES DEL CENTRO DEL PAÍS. #SíHayOtroCamino #YoConLenin pic.twitter.com/TyJ0zMbKFF

Agregó que el apoyo tanto de Manuel Velasco como de Karina Castrejón hacia Guadiana, se dio “en una profunda ignorancia de lo que pasa en Coahuila”.

En ese sentido mencionó que la decisión se tomó “por unos cuantos anteponiendo intereses que no son de los coahuilenses porque los condicionaron a no ir juntos en el 2024”.

Además declaró que al ver que el abanderado por Morena va “en picada en las encuestas”, recurrieron a “las más viejas prácticas del PRI”.

Reiteró que “solo persigue su interés personal y está alejado de la ideología tanto del Partido Verde, como de Morena y de UDC”.

“Aquí nadie se va a rajar, tengo una trayectoria de 25 años en política. Estas prácticas no me asustan ni me intimidan, al contrario, me fortalecen”, detalló Pérez Rivera.

Además mencionó que “por más circo, maroma y teatro que hagan”, Armando Guadiana “no va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan”.