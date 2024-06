¿Unidos x México? Lanzan campaña clasista tras triunfo de Claudia Sheinbaum y Morena en México

La asociación civil Unidos por México lanzó a través de las redes sociales una campaña que arremete contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y quienes votaron por el partido en estas elecciones de 2024 el pasado 2 de junio.

Dicha campaña viralizada en imagen ha provocado el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien externó preocupación al leerla durante su conferencia matutina conocida como ‘Mañanera’.

La imagen de ‘Unidos x México’ ha sido calificada como una campaña clasista, debido a que llama a no apoyar a la gente que se desempeña como meseros, empacadores en tiendas de autoservicio, conocidos también como ‘cerillitos’ o quienes limpian parabrisas en los cruceros, por ser presuntamente quienes votaron por el partido de Morena estas elecciones.

¿QUÉ DICE LA CAMPAÑA DE UNIDOS POR MÉXICO VS MORENA?

La imagen compartida masivamente en Twitter, Facebook y WhatsApp lanza diversas afirmaciones y peticiones respecto a que, a partir de este momento, ya no se apoye a la población de diversos sectores bajo la premisa de que ‘ellos votaron por Morena’.

“A partir de hoy ya no le daré propina al ‘viene viene’, ya no le daré 10% al mesero, ya no le daré al ‘limpiaparabrisas’, ya no voy a donar cuando haya n desastre natural o terremoto, ya no le voy a dar $10 pesos al ‘cerillo’ del super, aunque sea adulto mayor. Ellos votaron por Morena”, dice la imagen.