‘Voto a cambio de víctimas de desaparición’: Madres Buscadoras a candidatos presidenciales

Magdalena Estrada Vázquez , hermana de otro desaparecido, contó su historia, donde expone que la FGE intentó entregarles una osamenta , sin confirmar que se trate de su familiar, por lo que solicitaron los estudios correspondientes, lo que no ha procedido, debido a la ‘ falta ’ de recursos .

“ Venden los votos, nosotros damos nuestros votos porque nos entreguen a nuestros familiares , que nos volteen a ver tantito y que no falte uno, faltamos muchos, que este nuevo gobierno realmente voltee a vernos y nos dé el valor que tenemos como madres y todo lo que nos deben ”, enfatizó.

“Me querían entregar una osamenta, donde ellos dicen que es mi hermano por un estudio científico que a ellos les salió que era un 99% positivo (...) Tenemos derecho a un segundo peritaje, se le pidió a la Fiscalía que nosotros queríamos un segundo peritaje para estar 100% segura de que sí es mi hermano, y poder aceptar esa osamenta que nos quieren entregar”, reveló.

COLECTIVA REALIZA TRABAJOS DE BÚSQUEDA DE CUERPOS

Hasta el momento, la colectiva ha realizado un total de siete búsquedas en diversas zonas del estado sureño de México, sin resultados.

Sin embargo, a inicios de este 2024 se vieron en la necesidad de suspender actividades por la ola de violencia que golpeó al estado, como expuso otra víctima.

“Sí porque corremos riesgo, ya que la Fiscalía no nos protege ni nos cuida, ni siquiera nos presta unos chalecos porque sabemos que corremos peligro por hacer estas búsquedas, no nos protegen y siempre lo he mencionado, protegen más a un delincuente que a una víctima”, denunció.