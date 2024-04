Xóchitl Gálvez en la Universidad de Monterrey: pidió a jóvenes su voto y defensa contra ‘ataques’ de Morena

“ Él exhibió los estados de cuenta de la empresa, de mis clientes, donde dice que yo facturé mil 400 millones de pesos. (... ) Es una empresa mediana, no es la gran empresa, pero la gente cree que yo me robé mil 400 millones de pesos ” mencionó.

Asimismo, dijo otros comentarios en los que se involucra a su contrincante: la candidata de oficialismo y la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, Claudia Sheinbaum.

“¿Saben por qué es corcholata?, porque quiere ser la tapadera de los actos de corrupción de los hijos del Presidente. La tapadera de la casa de (Rocío) Nahle aquí en San Pedro tiene un departamento. Quiere ser la tapadera de Bartlett, de la Casa Gris, la tapadera de la corrupción de este gobierno”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Quedó bastante mejor’, Xóchitl Gálvez critica a gobernadora de Tlaxcala por cirugía plástica

“La única manera (de contrarrestar los ataques del presidente López Obrador) es que ustedes participen. La única manera que hay es que ustedes comuniquen, que se metan en las redes sociales, que me sigan todos en TikTok, que me sigan todos en Twitter, que me sigan todos en Facebook, que me sigan en Instagram, que compartan mis contenidos”, añadió.

“Que me defiendan de los ataques de Morena. Si ustedes salen a votar vamos a ganar, si ustedes se animan, se entusiasman, si ustedes quieren un México de energías limpias, un México donde salir adelante no sea un delito, donde tener una propiedad no sea un delito”, continuó Xóchitl Gálvez.

Con información de El Universal.