‘Yo lo perdono’, dice Colosio sobre Mario Aburto, homicida confeso de Luis Donaldo

Monterrey, Nuevo León.- A casi 30 años del magnicidio del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que perdona al asesino de su padre, Mario Aburto, que espera que quede libre y se vaya de México para que la nación ya pueda sanar de esa parte tan sombría de su historia.

De gira para la campaña por Nuevo León junto a su compañera de fórmula al Senado por Movimiento Ciudadano, se pronunció del asesinato de su progenitor, registrado el 23 de marzo de 1994 durante un evento proselitista en Lomas Taurinas, Tijuana.

“Ya hasta sugerí al presidente que usando sus facultades constitucionales, porque sí las tiene, pues que indulte al señor, dejemos que México le dé vuelta a la página, una parte muy sombría de su historia porque necesitamos realmente iniciar un proceso de reconciliación, no existe reconciliación si no existe perdón”, dijo.

“Yo perdono a esa persona, que Dios lo bendiga, que salga libre, que se vaya de México y que nos permita sanar como nación”, remarcó.

Aclaró que él no busca venganza, si no justicia.

El candidato al senado de la República estableció que concuerda con el criterio de la Corte que, en los próximos días, definirá si el asesino confeso de Colosio Murrieta se sujeta al fuero federal o al común para reducir su pena y en dado caso quedaría libre este mismo mes.

“El argumento jurídico es muy claro, concuerdo con la argumentación que está haciendo la Corte respecto a la aplicación del Código Federal Penal versus local para un delito que debería ser tratado como local”, explicó.

Resaltó que la justicia no es castigar a una persona por algo que pasó hace 30 años, si no asegurarnos que no se repita algo así.

Por otra parte, Colosio Riojas y su compañera de fórmula al Senado, Martha Herrera propuso soluciones para el problema del agua, entre ellos, la instalación de una planta desalinizadora y reforzar la cultura del cuidado de la misma.