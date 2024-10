‘Nada memorable’: Critica Riva Palacio primer discurso de Claudia Sheinbaum como Presidenta

CDMX.- El primer discurso presidencial de Claudia Sheinbaum es calificado por el periodista Raymundo Riva Palacio como prescindible porque, de acuerdo con él, no dijo nada memorable, con excepción de la apología que hizo de su mentor y antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Hoy en su columna “Estrictamente Personal”, el también analista político considera que el discurso fue una oportunidad que desaprovechó la mandataria, que lo dedicó para hablarle “a los suyos”, es decir, a sus simpatizantes, excluyendo a quienes no coinciden con el proyecto político morenista.

“Sheinbaum perdió una gran oportunidad para decirle al país en su primer discurso como Presidenta, a dónde quería llevarlo. Careció de un hilo conductor que emocionara a todos y animara a esa parte de la sociedad llena de heridas por la violencia de López Obrador, que quiere una reconciliación nacional y que la Presidenta escuche a todas y todos sin distinción ni condición”, señala el editorialista.

Riva Palacio añade que si bien nadie esperaba que fuera un discurso de ruptura, sí había expectativas de que Sheinbaum “pintara la ruta hacia el futuro... que nos dijera en dónde veía al país al final de su gobierno. No lo hizo”.

Además de la alabanza dedicada a López Obrador, para el periodista lo más destacable del discurso de Sheinbaum fue el “proyecto de Tula” para convertirla en la ciudad más limpia, pues actualmente es una de las más contaminadas del mundo.

“El proyecto de Tula es lo único que perfiló en su discurso inaugural como algo de avanzada, porque lo demás fue un resumen de sus promesas de campaña, de los sermones diarios de López Obrador, y de los 100 compromisos que repitió por la tarde en el Zócalo”, critica.

El discurso inaugural de la Presidenta tuvo una duración aproximada de 40 minutos, en donde la mayoría del tiempo lo dedicó a hablar de López Obrador y sus logros de gobierno.

NI INCLUSIÓN NI DIÁLOGO CON CLAUDIA

Pese a asegurar que gobernará para todos, Sheinbaum Pardo excluyó a quienes no simpatizan con Morena de su primer discurso como Presidenta de México, afirma Raymundo Riva Palacio.

Para el periodista el mensaje que envió fue claro: no habrá inclusión ni diálogo durante su gobierno.

“En su visión no hay un país heterogéneo. Lo que no es homogéneo no cuenta para ella... al no dar cabida ni en actitud ni en palabra a aquellas ideas que no sean obradoristas, reflejó su intolerancia, al tiempo de ser excluyente por no tender puentes a la oposición para el diálogo, pidiéndole en cambio que reflexionar con la cabeza fría los logros alcanzados por López Obrador”, detalla.

Pese a la crítica, el editorialista considera que la Presidenta fue honesta y congruente en su discurso, el cual para él tuvo el mismo diseño de las conferencias de prensa mañaneras, “con verdades, medias verdades, imprecisiones y mentiras”.

“No pretende engañar a nadie y hacerle creer que ella será diferente a lo que ofreció en su vida pública y en la campaña. Se le agradece, aunque pueda ser ruda, como el trato a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sentada junto a ella, a quien le recordó que el voto popular los echará del Poder Judicial”, añade.