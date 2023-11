Ni a Manuela ni a su hermano ‘Pepín’, AMLO no respalda a familiares para que estén en el Senado

OAXACA, OAX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en la conferencia matutina sobre las aspiraciones que tienen sus familiares para llegar al Senado de la República, entre ellos su hermano, José Ramiro “Pepín” López Obrador, y su prima Manuela Obrador.

“¿Usted respalda estas aspiraciones, de su prima y de su hermano?”, preguntó la prensa al mandatario federal durante “La Mañanera” que se llevó a cabo en Oaxaca.

“¿De mi hermano, dices? ¡No, yo no respaldo, a mi familia no! Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, de que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar cargo”, mencionó al recordar que Beatriz Gutiérrez Müller no aceptó la figura de “primera dama” cuando llegó al poder.

El jefe del Ejecutivo resaltó que su esposa se centra en su trabajo como investigadora y que en tan solo tres años obtuvo un ascenso a Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

“También eso hay que verlo en la ley, cuándo se da el caso de nepotismo, en qué condiciones, está establecido legalmente”, dijo al centrarse en la intención que tiene Manuela Obrador de llegar a la Cámara Alta.