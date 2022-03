Niña de 13 años es mamá por segunda vez en Tlaxcala; el padre tiene 40 años

Puebla.- La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros reveló que una niña de 13 años dio a luz recientemente a su segundo hijo producto de una relación con un hombre de 40 años, de ahí que se han tomado cartas legales en el asunto y contra el sujeto por lo que podría ser un caso de abuso infantil.

Lo anterior, lo informó durante la presentación del informe de actividades en materia de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, la mandataria reveló ese caso y afirmó que la Procuraduría General de Justicia del Estado procedió inmediatamente contra el presunto responsable.

Más del tema: Una de cada cuatro niñas de AL y el Caribe son forzadas al matrimonio, según la Cepal

Al exponer sobre que en su gobierno no se permitirá la impunidad en la violencia contra las mujeres, comentó: “Nos encontramos a una niña de 13 años embarazada de un hombre de 40, que era su segundo hijo, cuando no se había hecho nada anteriormente, así que cuando supimos de esta niña de 13 años que estaba dando a luz a su segundo hijo, procedimos de inmediato y la procuradora dio indicaciones también para que detuviéramos a esa persona por esa situación que hoy no se permite en Tlaxcala”.

Acto seguido, afirmó que hoy a través de una llamada, cualquier mujer que es víctima de violencia puede pedir ayuda, se le atiende de manera inmediata y también se da desahogo a carpetas de ese tipo de casos que tenían mucho tiempo guardadas.

Con información de medios