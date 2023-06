No hay decesos por ola de calor, asegura AMLO; Salud reporta 6 muertes

Fallece jovencita de 15 años por golpe de calor y complicación de una cardiopatía en Veracruz

Scarlette Yanim C S, de 15 años de edad, perdió la vida a causa de dos infartos, aparentemente por las altas temperaturas y una cardiopatía que padecía. Era vecina de la colonia Infonavit Chivería, municipio de Veracruz.

La madre de la joven, Dareny Rosales, dijo que su hija además tenía Síndrome de Down, por lo que distintas condiciones pudieron verse complicadas por las altas temperaturas.

Dareny dijo que repentinamente su hija se desmayó en su casa, aunque previamente refirió dificultades para respirar, posteriormente sufrió un paro respiratorio.

Luego de ello, llamaron al 911 para que fuera atendida de emergencia, pero luego de varios minutos decidieron llevarla por sus propios medios hasta la clínica del IMSS Cuauhtémoc en un taxi.

La joven logró ser reanimada inicialmente, pero sobrevinieron dos infartos, que su corazón no resistió y perdió la vida.

“Vinieron dos eventos y el doctor me dijo que ya no le daba esperanzas, que tenía su saturación baja, tenía su respiración decaída, sin pulso, y sí, el último que le dio ya no lo resistió y ya no la pudieron reanimar”.