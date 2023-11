‘No le importó que mi hija estuviera ahí’, la luchadora Daniela López denuncia brutal ataque de su esposo

El hecho salió a la luz cuando Daniela compartió un video en sus redes sociales donde denunció públicamente la golpiza que sufrió a manos del padre de su hija. Las imágenes son impactantes, mostrando el rostro de la atleta completamente hinchado, con un ojo morado y evidentes signos de dificultad en la visión.

La deportista tricolor no solo compartió el impactante video sino también una serie de fotografías que detallan las lesiones físicas que sufrió como resultado de la agresión. Además, confirmó que presentó una denuncia formal por violencia familiar ante la Subprocuraduría de Justicia Alternativa Unidad de Atención Temprana en Cabo San Lucas, Baja California Sur. El documento fechado el 27 de noviembre fue compartido por Daniela en sus historias de Instagram, destacando la importancia de no normalizar situaciones de violencia.

A pesar de mantener su vida privada lejos de las redes sociales, Daniela López Mejía decidió alzar la voz para concientizar sobre la violencia familiar. En sus declaraciones, la atleta menciona que, a pesar de su experiencia en autodefensa, se sintió “muy asustada” y no sabía cómo reaccionar frente al ataque de su expareja.

Después de solicitar ayuda y ser trasladada a emergencias, los médicos le brindaron un diagnóstico alentador al confirmar que no sufrió fracturas en el ojo, asegurando que su vista no corre peligro. Daniela compartió su experiencia a través de un video donde detalla lo sucedido y agradece el apoyo recibido. En un mensaje de agradecimiento, expresó: “Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí, pero me pasó, es real. Lo que me hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí. Me dijo tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”.

A pesar de no haber sufrido fracturas en el ojo, la atleta confirmó una fractura en la nariz y compartió que su único objetivo en este momento es esperar a que la inflamación y el dolor disminuyan. Aunque está a salvo, Daniela López Mejía expresó su temor por su seguridad y la de su hija.

Este valiente testimonio de la atleta busca crear conciencia sobre la violencia familiar y resalta la importancia de no normalizar este tipo de situaciones, especialmente en un contexto en el que se espera que figuras públicas inspiren y promuevan mensajes de respeto y empatía.