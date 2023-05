‘No lo quiero ver, es un hampón’... AMLO rechaza ser entrevistado por Carlos Loret de Mola (video)

El mandatario mexicano rechazó la propuesta del ex titular del noticiero matutino en Televisa refutando que no lo quiere ver pues no puede juntarse con bandoleros y malandros.

“Está como dice Loret de Mola que me quiere hacer una entrevista, imagínense que yo me voy a dejar entrevistar. No lo quiero ver, es un hampón. Me reservo el derecho de admisión. No puedo reunirme con bandoleros, con malandros, no, no, no, nada”, manifestó en la conferencia de prensa.

El mandatario reiteró el reto que ha lanzado sobre el cambio de bienes entre Loret de Mola, donde el también reportero daría sus propiedades a cambio de las de la familia del presidente López Obrador.

“Esto del cambalache que le estoy proponiendo de que todos sus bienes a cambio de los bienes de mi familia, el tiene muchísimo más dinero, malhabido, lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo”, expresó.

AMLO insistió en que no quiere ver a Loret de Mola y dijo es cuestión de realizar el ‘cambalache’ con terceras personas en el registro público de propiedad y recalcó que el abogado del periodista es cercano a Carlos Salinas de Gortari.

“No necesito verlo, es cuestión de nada mas de ir al registro público de propiedad, él tiene un abogado allí, una finísima persona, que le hace las escrituras que estaba en la época de Salinas”.

El mandatario señaló que tampoco está invitado el periodista a asistir a las conferencias de prensa llamadas Mañaneras, “no está invitado”.

Carlos Loret de Mola reta a AMLO a una entrevista ‘uno a uno’

Esta semana, Carlos Loret de Mola de Latinus, retó a AMLO, a una “entrevista uno a uno”.

“Una entrevista, como se hacen las entrevistas entre un periodista y un presidente: Uno a uno”, mencionó Loret en el video donde retó al mandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Está invitado aquí al estudio o yo voy a su oficina”, menciona Loret. “El día que quiera, a la hora que quiera”, retó el periodista a AMLO.

Cabe señalar, que esto sucede luego que Loret de Mola en trabajo conjunto con Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), publicó una investigación desde Latinus.

Una investigación donde Loret y MCCI, dieron a conocer que el hijo mayor del mandatario, José Ramón López Beltrán, tiene otra “casa gris” en Coyoacán, en Ciudad de México.

Además, dicha vivienda aparece registrada a nombre de la secretaria, de la directora del periódico La Jornada.

Por si esto fuera poco, Loret de Mola también publicó el pasado lunes 1 de mayo, una investigación en la que se ve involucrado, Andrés Manuel López Beltrán.

En dicha investigación sobre “Andy”, Loret señaló que los amigos del hijo de AMLO, se han visto beneficiados por contratos millonarios, relacionados al extinto NAIM.