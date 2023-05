Carlos Loret de Mola reta a AMLO... le pide entrevista ‘el día que quiera a la hora que quiera’ (video)

En su espacio de Latinus, Carlos Loret de Mola lanzó un reto al presidente López Obrador: “Reitero mi solicitud para hacerle una entrevista al presidente López Obrador. Una entrevista como se hacen las entrevistas entre un periodista y un presidente, uno a uno”.

“Está invitado aquí al estudio o yo voy a su oficina, el día que quiera, a la hora que quiera”, precisó Loret.

TE PUEDE INTERESAR: Contratos ‘sí deben existir, pero mis hijos no tienen nada que ver’, dice AMLO

AMLO responde a Loret... vamos a intercambiar bienes

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al reportaje que publicó el periodista Carlos Loret de Mola para Latinus donde señaló a su hijo Andrés Manuel López Beltrán de presuntamente beneficia a sus conocidos con contratos en el gobierno de la 4T.

“Que Loret saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo -si se puede decir así- que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al ampa del periodismo, no pasa nada porque no es cierto”, dijo AMLO en su conferencia mañanera.

El presidente se lanzó contra el periodista a quien señaló de ser un “mercenario del periodismo” y lo encaminó a presentar ante la Fiscalía las pruebas de presunta corrupción, si es que las tiene.

“Este es, está demostrado, especialista en montajes y si tiene pruebas de corrupción que vaya a la Fiscalía, pero no, como es tanto la consigna de que lo que no mancha tizna”, reprochó López Obtrador.

Además volvió a cuestionar a Carlos Loret por sus propiedades e incluso lo retó a “intercambiar bienes”.

“Vamos a hacer un acuerdo, no es un desafío ni nada, vamos a intercambiar bienes. Todos los bienes que tiene mi familia, con los que tiene tu familia, vamos a intercambiarlos. A ver, me voy a rayar”, dijo entre risas.

Reiteró que “sus hijos no son corruptos” e incluso reclamó que periodistas hayan ido a la casa de su hijo mayor José Ramón a “acosarlo”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ya tenemos pruebas’: AMLO asegura que llegó cargamento con fentanilo de China a Michoacán; les enviará una carta

“Mis hijos no tienen que nada que ver, mis hijos no son corruptos. Nada que ver con Loret de Mola que se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro. Hagan la cuenta, vean el reportaje, no es nada, es desesperación, es calumnia... no hay ningún problema. Que porque el primo del amigo, de la hermana, que es amiga de Andrés. ¿Y? Nada. Véanlo ustedes mismos, hagan el análisis del reportaje”, comentó López Obrador.

Incluso comentó que les ha pedido a sus hijos “aguantar” y no caer en provocaciones ante el “acoso” por parte de la prensa.

“Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón a esperarlo ahí, es un acoso... Yo le digo a mis hijos: ‘aguanten, no caigan en ninguna provocación’. Eso no se debe de hacer de Loret de Mola o de Claudio X. González o de López Dóriga, no. Esto es debate público, político”, dijo AMLO sobre sus hijos.