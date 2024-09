Yunes es un político que sí cambió: AMLO defiende su voto a favor de la reforma judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció este miércoles sobre la aprobación de su iniciativa de reforma al Poder Judicial aprobada durante la madrugada en el Senado, asegurando que fue algo “importante” y que celebró pese a que el voto decisivo vino del opositor Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, a quién abiertamente ha criticado y tachado de ser corrupto.

Sobre si se llegó a un acuerdo económico o político para conseguir el voto o fue por medio de amenazas, el mandatario aseguró que Yunes es “un político” y “sí cambió”, considerando que “era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. Él es fuerte, yo lo he enfrentado (hablando del padre), y no es de los que se deja amedrentar. No, ¿qué fue? Pues fue una decisión política. Así”.

Sobre la decisión de acercarse a Yunes para tener el voto decisivo para la aprobación de la reforma, AMLO aseveró:

“Es una decisión que tomaron los legisladores y diría de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos. A otros sí les agrada el que se haya aprobado esta reforma, yo estoy en los últimos”.

Al ser cuestionado directamente sobre si la celebración se mantenía, aunque el voto fuera de Yunes, aseguró que “sí, con cualquier voto”, aunque momentos después rectificó, asegurando que “sí importa” de dónde vengan los votos.

López Obrador no negó sus diferencias políticas en el pasado con Yunes padre, pero en la política “hay que optar entre los inconvenientes” porque en la política “los medios son fines”.

AMLO aseguró que sí hubo diálogo entre los representantes del oficialismo en el Congreso y Yunes para conseguir el voto para la reforma, explicó:

“Cómo no va a hablar un dirigente parlamentario cuando se están buscando los votos para aprobar una reforma constitucional. Osea, claro que sí”.