‘No me meto en temas personales’; dice AMLO sobre libro ‘Rey del Cash’ y señala a César Yáñez

La semana pasada, se dio a conocer que Elena Chávez, ex esposa de César Yáñez, mano derecha Andrés Manuel López Obrador, publicaría un libro que retrata la “historia secreta política, personal y financiera” del presidente, incluyendo su círculo más cercano.

Esperado para el próximo 18 de octubre, el libro podría significar una revelación controversial sobre la Cuarta Transformación de Morena, sin embargo, esto dejó sin preocupaciones a AMLO, quien lo minimizó a un lío amoroso.

Publicidad

“Pueden sacar lo que quieran, que el cash (refiriendo así a este libro) o cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales y sentimentales. Eso no me corresponde”, dijo en su conferencia matutina, apuntando que no es la primera vez que su colaborador Yáñez se ve involucrado en “escándalos” de este tipo.

LEER MÁS: ‘El rey del cash’, ¿una bomba contra AMLO? Ex esposa de César Yáñez, ‘mano derecha’ del Presidente, publica libro