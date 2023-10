‘No me quiero casar’: letra de nueva canción de Bad Bunny incendia las redes sociales

“Se imaginan ser Kendall Jenner y que tú vato saque una canción que se llama “No me quiero casar” donde dice cómo mil veces que no se quiere casar?” y “Lo mucho que “no me quiero casar” me suena”, son algunos de los comentarios.

Que levante la mano to’ el que está haciendo dinero Que venga el Año Nuevo y yo voy a josearlo entero Un día de estos llega mi amor verdadero Pero, quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W, ando con to’ mis vaquero’ Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempo’ Ya mismo me hago bi sin dejar de ser hetero Ya mismo vo’a tener un hijo, un heredero Vo’a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga ‘el caballo y se me pierda el sombrero, je Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te ve’ mejor en ropa interior, yo lo sé, yo lo sé, ey Yo seré tu amante bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, woh, hasta ahí, mami, hasta ahí Vamo’ a vivir el hoy

Porque mañana yo no sé qué va a pasar

Me siento triste, pero se me va a pasar, je

Mi vida está cabrona, ey

Yo no me quiero casar

La-la-la, la-la, la-la

Yo no me quiero casar, ey

Por ahora celibato, voy a gozar un rato

Yo no me quiero casar

2016, arrebata’o con las Casal

Mi casa algún día seis millone’ va a tasar

Al corillo entero lo voy a engrasar

La vida es bonita, la voy a abrazar

Trabajando con cojone’, aquí nada fue al azar

Malas vibras pa’l carajo, a mí nadie me va a atrasar, ey

Sorry por bostezar, ey

Pero es que me aburro fácil

Si me gusta, yo lo quiero

Me pongo pa’ eso y lo tengo fácil

Una vez me iba a casar

Gracias a Dios que no, wow, diablo, pero casi, ey

Viendo la ciudad de Nueva York monta’o en taxi

Me puse a soñar

Y dije: “Mi futuro tengo que cambiarlo hoy”



Porque mañana yo no sé qué va a pasar

Me siento triste, pero se me va a pasar, je

Mi vida está cabrona, ey

Yo no me quiero casar

La-la-la, la-la, la-la

Yo no me quiero casar

...yo volveré a nacer

Así quisiera hacer

Para todas las babies, nah

Me gusta el vino tinto, los atardeceres

La risa de mis amigos, la mirada de las mujere’

Que tú quiere’ estar conmigo, tú no sabes lo que quiere’

Baby, yo soy un peligro

Ey

Yo por nadie vo’a cambiar, ey

Siempre vo’a campear, mami

Me voy a trampear

Hoy voy pa’ la calle, je, acaba’o de recortar

Yo soy Bad Bunny, no fulano de tal

Gracia’ a la vida pudimo’ conectar

Tú me gustas, no vaya’ a malinterpretar

Pero estoy enfoca’o, puesto pa’ apretar

Por el momento contigo no puedo estar, je

Yo siempre he sido un hijo ‘e puta, desde gestar, je

Cierra la puerta cuando salga’ y pon el “no molestar”

TODO LO QUE DEBES SABER DEL NUEVO ÁLBUM DE BAD BUNNY

Algo que dejó claro Bad Bunny desde el inicio de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, es que considera que este disco, a diferencia de sus producciones anteriores, ‘no es para ser tocado, ni un billón de visitar (reproducciones)’.

Destacó que este álbum es para sus fans, para que se sientan contentos, “aunque yo no me sienta al 100”. También enfatizó que es un álbum dedicado a todos los barrios del mundo, en especial para Puerto Rico.

Su nuevo material incluye colaboraciones con artistas de renombre que también han marcado su paso en el género urbano.

Las colaboraciones son las siguientes:

“Fina”, con Young Miko.“Hibiki”, con Mora.“Seda”, con Bryant Meyers .“Teléfono Nuevo”, con Luar La L. “Mercedes Carota”, con YOVNGCHIMI .“Thunder y Lightning”, con Eladio Carrión. “Perro Negro”, con Feid. “Acho PR”, con Arcangel, De la Ghetto y Ñengo Flow.

Uno de los featurings que más llamó la atención es la de Young Miko en la canción ‘Fina’, pues es una de las figuras más representativas del rap en España, por lo menos del último año.