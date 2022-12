‘No me voy disculpar’, contesta Layda Sansores al TEPJF y continúa contra ‘Alito’ en su programa

“Oh qué necio tribunal, no entiendes, no es tu función, exigís reparación de una manera ilegal, nunca seréis imparcial” , declamó Layda Sansores.

“Yo aquí pregunto, ¿A quién debes sancionar, dime Tribunal, a quien denuncia el pecado o a quienes les pagan por pecar, tu fallo es ilegal. Si quieres prende la hoguera, no me voy a disculpar”, agregó.

Reiteró que no se disculpará ni en maya ni en chino. Y reiteró: “¿A quien le voy a pedir disculpas? ¿A quienes están agrediendo y degradando la política? No hemos hecho nada indebido, hubiera querido mostrar las fotografías pero no, tratamos de evitar eso, lo cuidamos con celo y no se ha filtrado.

Te podría interesar: Ordena Tribunal a Layda Sansores disculparse con diputadas del PRI, por violencia política de género

Sansores San Román también presentó audios de supuestas conversaciones entre Moreno Cárdenas y el diputado federal Pablo Angulo Briceño —presidente del Consejo Político Nacional del PRI—, quien llama “pendejo” y “putito” al legislador panista José Elías Lixa Abihmeri, aparentemente por resistirse a cumplir acuerdos pactados con el tricolor.