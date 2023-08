‘No me voy’, Ebrard niega que vaya a romper con Morena

“Cómo vas a resolver en ese momento si son elegibles o no son elegibles, si no sabíamos cuáles eran las empresas hasta que se abrieron los sobres”, cuestionó.

“Ayer la senadora Malú hizo bien, no estuvo dispuesta a firmar esa acta hasta en tanto eso no se resuelva”, expresó.

“Al final del día se decidió no suscribir nada hasta que no quede a plena satisfacción, pues en este caso, de todos los que participamos” , explicó Ebrard este viernes.

Mícher consideró que al menos tres empresas que iban a participar en el sorteo no cumplían con los requisitos de imparcialidad, por lo que manifestó su inconformidad y consideró que Ebrard no debería participar en la tómbola de las casas encuestadoras.

“Yo no me voy a ir a ningún lado” , declaró a las puertas del Instituto Nacional Electoral ( INE ) , a donde acudió a pagar una multa impuesta por la autoridad electoral por actos anticipados de campaña.

“Yo no me atrevería a decir algo así si no fuera una realidad. Donde tú preguntes está sucediendo”

Ante esto, el precandidato defendió sus declaraciones, afirmando que son sus opiniones sobre seguridad y otros temas.

“Voy a seguir compartiendo lo que pienso si me ponen otra multa, pues ni modo no, no es desacato, no es querer estar por más allá de lo que dicen las normas, sino que, pues simplemente en ejercicio mi libertad de expresión”, subrayó.

“Es imposible que quienes estamos en este recorrido y debemos participar en la próxima encuesta, en este caso de Morena –que tendrá verificativo entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre– no nos pronunciamos o no digamos nada sobre los problemas de seguridad que tiene el país”, apuntó.

Mientras el precandidato acudía al INE a pagar su multa, simpatizantes se manifestaron a las afueras del edificio.

“¡Marcelo, presidente!”, y “¡No somos acarreados!”, se escuchaba gritar a la multitud. Los asistentes también gritaron consignas como “¡Piso parejo!”, y “¡El pueblo manda!”.