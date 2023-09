‘No podemos nosotros resolverlo todo’, culpa AMLO a ONU y EU por crisis migratoria

“No, es que no hay nada, no hay una política de buena vecindad, como en la época del presidente Franklin Delano Roosevelt o una política como la de la Alianza para el Progreso, que aplicó el Presidente Kennedy, no existe ningún plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y el Caribe, y la ONU tampoco tiene un plan o promueve un plan para atender los grandes y graves problemas de los países del mundo ” , criticó.

CDMX.- Frente a la crisis migratoria que una vez más padece México, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a Estados Unidos y a la ONU de no atender el problema tras reconocer que el país no puede solo.

DESCARTA PRESIDENTE REDADAS CONTRA MIGRANTES

López Obrador aseguró que no habrá redadas ni deportaciones masivas ante el arribo masivo de migrantes que atraviesan por el país.

Afirmó que su administración trabaja en brindarles protección a sus derechos humanos y seguridad.

Durante la mañanera fue cuestionado sobre el despliegue de agentes que anunció el Instituto Nacional de Migración (INM) sobre las vías férreas y si las Fuerzas Armadas se sumarían al operativo.

“(Redadas) No, no hay nada de eso. No hay esas cosas no sé de donde salió”, aseveró.

Este miércoles, el INM propuso a Ferromex, perteneciente a Grupo México, colocar puntos de revisión así como aumentar la vigilancia sobre las rutas del tren para evitar que los vagones sean abordados por los migrantes y exponga su vida.