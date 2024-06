‘No quiero imponer nada’... AMLO planea hablar del ‘Plan C’ con Claudia Sheinbaum

Para realizar estos cambios, Morena necesita de los votos de dos terceras partes del Senado y de la Cámara de Diputados que, de acuerdo con los datos del Conteo Rápido, habría obtenido.

Con la toma de protesta del nuevo Congreso el próximo 1 de septiembre, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde tendrían la mayoría calificada, con lo que podrían impulsar estas iniciativas.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo en su Mañanera de este lunes que será necesario que platique con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de la República, para decidir si buscan o no la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

“Es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual presidenta electa, y luego presidenta constitucional”, indicó el presidente.

López Obrador dijo que este diálogo con Claudia Sheinbaum será necesario, pues el nuevo Congreso será instalado el 1 de septiembre y él terminará su mandato 30 días después, para entregar la banda presidencial.

“Tenemos que ponernos de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta, no quiero imponer nada y me siento muy satisfecho también entre otra coas, bueno, imagínense si no estoy contento si estamos terminando nuestro mandato y logramos reducir la pobreza”, señaló.

También se dijo contento porque, aseguró, durante su administración se logró desterrar a la corrupción y lograr una revolución de las conciencias.

En su conferencia, López Obrador dijo que respetará la gestión de Claudia Sheinbaum y que no aspira a ser un líder moral ni jefe máximo: “yo me voy a Palenque entregando la banda presidencial. Me despido, me retiro, me jubilo”.