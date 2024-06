No se extradita a Ahumada por amparo y prescripción: SSPC

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que no se llevará a cabo la extradición del empresario Carlos Ahumada debido a que obtuvo un amparo que suspende la orden de reaprehensión en su contra. Además, señaló que en algunos otros casos los delitos ya prescribieron.

Rodríguez explicó que, debido al amparo concedido a Ahumada, se informó tanto a la Fiscalía de la Ciudad de México como a la Fiscalía General de la República sobre la suspensión de la orden de reaprehensión girada en contra del sentenciado.

“O sea, había una orden de reaprehensión, se amparó contra esa orden, y pues no se puede cumplir esa orden, no se puede aprender a esa persona porque tiene un amparo”, detalló en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, la funcionaria federal indicó que “también se especifica que en algunas otras causas ya prescribieron. Entonces, eso es lo que legalmente corresponde y esa es la causa por la que no hay una orden de extradición”.

Ante cuestionamientos sobre si Ahumada se encuentra detenido ilegalmente, Rodríguez declinó profundizar, argumentando que son las fiscalías las que manejan los detalles del litigio.

“Yo no quiero entrar a fondo porque es la Fiscalía la que nos ha dado esa información. La Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República no tenían materia para pedir una extradición porque estaban parados contra cualquier orden de reaprehensión, en suma. Cosas y detalles sobre litigio no los tiene el Gobierno federal. Eso se lleva en la Fiscalía de la Ciudad de México y en la Fiscalía General de la República”, puntualizó.

Carlos Ahumada solicitó a una juez federal ordenar a la Interpol la cancelación de su ficha roja, a fin de poder viajar a México sin ser detenido y enfrentar el único juicio pendiente en su contra por fraude en la Ciudad de México.

Tras ser detenido en Panamá con base en la ficha roja, México no solicitó su detención provisional con fines de extradición, por lo que fue deportado a Paraguay.