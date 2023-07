‘No se permite la impunidad’... AMLO pide investigación contra Norma Otilia Hernández por reunión con líder de Los Ardillos

“No se permite la impunidad y se va hacer una investigación. Ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación”, comentó.

Esto debido a que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, fue acusada de tener nexos con el jefe de Los Ardillos.

En redes sociales se viralizaron imágenes de la alcaldesa con los líderes de este grupo delincuencial. Los Ardillos es uno de los grupos criminales más poderosos que existen en Guerrero.

‘EL VIDEO FUE EDITADO’: ALCALDESA DE CHILPANCINGO

Al respecto, la alcaldesa de Chilpancingo ya se pronunció y reconoció que sí participó en la reunión que se muestra el video, por lo cual se dijo dispuesta a que las autoridades la investiguen.

“Yo no puedo comentar, no lo conozco y no lo recuerdo, me siento con mucha gente”, aseguró en entrevista telefónica con Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Señaló que en su momento ella no conocía al hombre y que era la primera vez que se reunía con él, además mencionó que no fue algo premeditado y que no se hizo ningún pacto.

“Fue un desayuno fortuito, no puedo decir quien me invitó. Era la primera vez, ni siquiera conocía a la persona me siento con mucha gente”.

La alcaldesa agregó que espera que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que investigue el hecho y dé los resultados ya que “ese video está editado”.

“Estoy bien, estoy limpia, no tengo ningún pacto con un delincuente”.

Cuestionada sobre el apretón de manos que se observa en el video, la alcaldesa aclaró fue un simple saludo ya que ella trata siempre de ser amable y recalcó que mucho después del desayuno fue que supo de quien se trataba.

“No nos presentamos, solo nos saludamos. Yo trato de ser siempre amable. Supe después quien era”, dijo.

Señaló que esperará a que salga el video completo y que sea la FGR la que haga las investigaciones correspondientes.

Por último, hizo hincapié en que ella se encuentra tranquila y que no tiene nada que ocultar.

“Hace una semana me puse a disposición de las autoridades mis actos hablan mucho más de mi”, concluyó.