‘No sé quién ni por qué quisieron matarme’, señala Ciro Gómez Leyva tras atentado

Tras los disparos, “el coche no jalaba bien, traía un problema en las llantas. Me temblaba la mano”.

“Evidentemente no sé quién ni por qué”, indicó el conductor, quien refirió no haber recibido “ninguna amenaza” en los últimos meses o años.

“Todo indica que alguien me quiso matar anoche. No tengo ninguna amenaza, pleito con ningún vecino, no tengo ninguna deuda. No voy a hacer conjeturas. Por supuesto sé cuáles son las conjeturas en el ambiente”, abundó.

“Los hechos están denunciados, confío en la autoridad, estoy agradecido con la autoridad”, agregó.

Anoche recibió una llamada de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Recibí llamada de altos funcionarios que agradezco mucho”.

“No dormí nada... No soy una persona que me paso el día revisando mis redes pero tenemos un extraordinario equipo que cada vez que detectan un mensaje relevante me informan de inmediato. No hemos recibido una amenaza”, subrayó.

“Soy una persona que si algo valora es vivir en su ciudad. Esta es mi ciudad, que ha sido absolutamente generosa, que vivo, disfruto, a veces sufro, es una ciudad muy generosa y la quiero seguir viviendo, ojalá la pueda hacer”, finalizó Ciro Gómez Leyva.

Con información de Aristegui