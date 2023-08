‘No tengo identidad’, descubrió que fue robada de bebé a los 46 años, ahora busca a su familia biológica

“No tengo identidad”

A sus 46 años, Angélica Márquez descubrió que pudo haber sido robada, en 1977, a una familia que vivía en la colonia Roma, para después ser puesta en adopción.

El pasado 28 de julio, contó su historia en TikTok que se hizo viral: “Me entero de que esto no es real. La persona que me ofreció con esta familia, mi familia adoptiva, él, junto con otro señor, me robaron, al parecer me robaron de una casa a la que se metieron a hacer sus fechorías, estaba yo ahí y me robaron”.

Márquez publicó la grabación con la intención de conocer a su familia biológica, y pidió que si a alguien le robaron a una niña en la colonia Roma en ese año, se comunique con ella.