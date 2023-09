‘No tiene nada que ver con Ayotzinapa’: Sheinbaum defiende a García Harfuch

La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad y aspirante a la candidatura del partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La morenista afirmó que “no tiene nada que ver” en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tesis de Claudia Sheinbaum es plagiada? Escándalo de Xóchitl Gálvez desata dudas; esto es lo que se sabe

En entrevista a su llegada a Pachuca, fue cuestionada sobre el caso de quien fue su secretario de Seguridad Ciudadana, sobre lo que también aseguró que García Harfuch no tiene relación con la creación de la verdad histórica.

“No hay ninguna investigación, lo dijo él mismo y hoy el presidente lo confirmó, de que él participó en 2 reuniones, pero que no tiene nada que ver en el caso, ni con lo que ocurrió con los jóvenes estudiantes ni con la creación de la verdad histórica”, declaró Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: Cachan a Alito Moreno en plena ‘pestañita’ y así respondió a redes sociales

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo referencia al tema, luego de que el subsecretario Alejandro Encinas dijo que sí, el nombre de García Hrafuch presuntamente aparecía en reuniones por el caso de Ayotzinapa.

AMLO también salió en defensa del aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, recordando que estamos en temporada electoral y pidió no usar la desaparición de los 43 jóvenes normalistas para perjudicar a García Harfuch.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Esto es personal contigo, no con el gobierno’: presunto grupo delictivo envía amenaza a Omar García Harfuch

“Entonces cuando le preguntaron a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes, lo que pasa es que como ahora estamos en temporada electoral pues ya todo es noticia, con esos propósitos y hay que aclarar las cosas como son: no mentir. No utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores, otros futuros candidatos. Y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros y debe de quedar claro de que nosotros estamos haciendo la investigación a fondo”, señaló AMLO.