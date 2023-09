¿Tesis de Claudia Sheinbaum es plagiada? Escándalo de Xóchitl Gálvez desata dudas; esto es lo que se sabe

“En el campo mexicano la mayor parte de la población cocina sus alimentos con leña [...] Esta forma de cocinado es muy ineficiente y además provoca enfermedades visuales y respiratorias, producto de la presencia de humo de combustión”, se lee en el documento.

En esta misma línea, Sheinbaum habría pasado un año estudiando a una comunidad purépecha de Michoacán, en donde se propuso mejorar sus condiciones de cocinado.

TESIS SE COMPONE DE 4 CAPÍTULOS

Capítulo I: ¿Por qué estufas mejoradas para el campo?:Inicia con “La cocción en el Campo Mexicano” y termina con el “Estudio de caso en la Comunidad de Cheránastico, Michoacán”.

Capítulo II: Planteamiento del Problema y Modelo:Presenta las afectaciones en la salud que provoca la exposición prolongada al humo. Seguido por la exhibición del modelo de estufa alterno.

Capítulo III: Combustión: Estudio comparativo entre la efectividad de la combustión de leña y el modelo de estufa alterno.

Capítulo IV: Análisis de los Fenómenos de Transporte de una Estufa de Leña:Estudio de flujo en el proceso de convección natural.

¿TESIS DE CLAUDIA SHEINBAUM ES PLAGIADA?

Respecto a si la tesis se trata de plagio o no, hasta el momento no se han realizado estudios como los que hicieron con Xóchitl Gálvez o Yasmín Esquivel. Sin embargo, hay quienes indican que el tema no es nuevo.

Aquí puedes consultar la tesis completa de Claudia Sheinbaum.

SUPUESTO PLAGIO DE XÓCHITL GÁLVEZ

La UNAM dio a conocer el pasado miércoles 20 de septiembre que investigará el trabajo de titulación presentado por la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, luego de los señalamientos en su contra por presunto plagio.

A través de un comunicado de prensa, la Máxima Casa de Estudios del país anunció que el rector Enrique Graue Wiechers pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turne el asunto al Comité de Ética y al Consejo Técnico para el análisis correspondiente.

“Ante las recientes publicaciones en algunos medios de comunicación y redes sociales aludiendo a la presunta falta de integridad y honestidad académica (...) de la egresada Bertha Xóchitl Gálvez Ruz (...) el rector de la UNAM pidió (...) (se) turne el asunto al Comité de Ética”, se lee en el comunicado.