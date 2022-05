‘No voy a volver a un lugar donde hay abuso’... joven de 17 años reportada como desaparecida en NL

El lunes 9 de mayo se lanzó una alerta de búsqueda por la desaparición de Laura Andrea Martínez Gallegos, una joven de 17 años, residente de la Colonia Anáhuac, en el segundo sector de San Nicolás.

Sin embargo, luego de difundirse la imagen y reporte de búsqueda, la menor dijo que no está desaparecida y no se fue de fiesta, ya que solo busca independizarse.

En su cuenta de Twitter, Laura Andrea Martínez Gallegos, indicó que aviso sobre su salida en su domicilio, por lo que no es ningún berrinche y más bien son sus padres quienes están haciendo un “berrinche” por su decisión.

“No estoy desaparecida, porque avise, berrinche el de ellos al hacer el asunto tan grande, textualmente dijeron que estaban contando los días para que cumpla 18 y me vaya de la casa, les estoy pidiendo la emancipación y ni eso”, expresó la joven.

Ante las críticas, por alertar a las autoridades y a la ciudadanía en general, además de provocar que se destinen recursos en su búsqueda, cuando se podría aprovechar en otros casos, la joven, aseguró que nada ni nadie influyó en su decisión.

“Nadie, ni nada influyó en la decisión que tome de salirme de mi casa para hacerme independiente. Yo no me fui de fiesta señor, quiero independizarme, porque no estoy bien en casa y no voy a volver a un lugar donde hay abuso’, dijo la joven.

Aunque la menor, Laura Andrea Martínez Gallegos, asegura estar bien e indica que salió de su casa para independizarse, el reporte de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado se mantendrá hasta verificar y tener certeza de que la joven se encuentra bien.