‘Nosotros no reprimimos’: Rechaza AMLO endurecimiento de políticas migratorias tras llamada con Biden

CDMX.- En México no se endurecerán las políticas contra migrantes ni las deportaciones, aseguró este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionado por la prensa luego de que un grupo de personas indocumentadas fueron presuntamente desalojadas de la plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México.

El desalojo, que más tarde informaron las autoridades migratorias fue de forma voluntaria, ocurre tras una llamada telefónica entre el mandatario mexicano y su homólogo estadounidense, Joe Biden, y en el contexto de una nueva orden ejecutiva emitida por Washington para restringir el asilo de migrantes en la frontera.

“Nosotros no desaparecemos, no violamos derechos humanos, nosotros no torturamos, nosotros no reprimimos, no ordenamos masacres”, dijo tras ser cuestionado sobre el tema.

Aseguró que en México “no hay deportaciones” ni se violan derechos humanos de las personas migrantes, además descartó que vaya a impactar en el país la nueva medida implementada por EU que permitirá deportar a quienes no cumplan con los estrictos estándares de asilo cuando la cifra diaria de detenciones en la frontera con México supere las 2 mil 500 detenciones en un promedio de siete días.

PREOCUPA PRESUNTO DESALOJO DE MIGRANTES EN CIUDAD DE MÉXICO

La prensa nacional reportó que la madrugada de este jueves, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) arribaron a la plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez y cerca de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), donde había un campamento de más de 400 migrantes, sobre todo de origen haitiano.

De acuerdo con la información difundida, los agentes recurrieron a engaños, pues les prometieron residencia en México se accedían a subir a los camiones que llevaban para disolver el campamento.

Al respecto, López Obrador durante su mañanera reconoció no tener información sobre el operativo, pero aseguró que no iban a ser deportados.

FUE DESALOJO VOLUNTARIO, ASEGURA INM

La tarde de ayer, Instituto Nacional de Migración (INM) aclaró que los migrantes desalojados del campamento en la colonia Juárez fueron trasladados a diversos albergues y espacio de la dependencia.

“El INM realizó labores de convencimiento para trasladarles a albergues y espacios de esta institución (a los migrantes), con el objeto de atender sus necesidades, así como para regularizar su situación migratoria”, explicó el instituto en un boletín de prensa.

Detalló que dialogaron con cada una de las 432 personas de origen extranjero que se encontraban en el lugar y que “de este conjunto de personas, 83 aceptaron de manera voluntaria su traslado a los espacios migratorios del INM en los estados de Morelos (76) y México(7)”.

Añadieron que 99 migrantes aceptaron recibir una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) que les ayudará a regularizar su situación en México, mientras que el resto decidió sólo retirarse por su voluntad.