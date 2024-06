¿Cómo funciona la orden ejecutiva de Biden sobre el asilo?

Por Hamed Aleaziz

El presidente de EE. UU. anunció una orden ejecutiva que en la práctica bloquea las solicitudes de asilo en la frontera sur, un cambio importante en la forma en que el país las había manejado.

El presidente Biden anunció el martes una orden ejecutiva que, esencialmente, bloquea la solicitud de asilo en la frontera sur estadounidense, un cambio importante en la forma en que el país ha gestionado históricamente las solicitudes de protección.

TE PUEDE INTERESAR: Ganan primarias Joe Biden y Donald Trump en algunos de los últimos estados en juego

La medida, que suspende las garantías que desde hace tiempo le otorgan a quienes pisan suelo estadounidense el derecho a buscar un refugio seguro, pretende disuadir de cruzar de manera no autorizada la frontera, una cuestión que ha tenido relevancia en la suerte política de Biden de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Aquí algunos puntos de cómo funcionará:

¿Qué dice la orden?

La orden suspende la entrada de migrantes que crucen ilegalmente la frontera sur y entró en vigor a las 12:01 a. m. del miércoles, salvo recursos legales.

La orden se levantará si el gobierno certifica que menos de un promedio de 1500 personas al día han cruzado la frontera en una semana. La orden puede volver a aplicarse si el promedio diario supera las 2500 personas en una semana determinada.

El lunes, alrededor de 3500 personas cruzaron sin autorización, siguiendo las tendencias de las últimas semanas, según una persona con conocimiento de los datos, por lo que las cifras tendrían que disminuir sustancialmente para que la suspensión finalizara.

Biden dijo en la orden que a pesar de una reciente disminución de los cruces después de máximos históricos, las cifras en la frontera seguían superando la “capacidad” del gobierno. La orden también instaba al Congreso a actualizar las leyes migratorias.

“La situación actual es también el resultado directo de la incapacidad del Congreso para actualizar un sistema de migración y asilo que simplemente está roto y que no está equipado para satisfacer las necesidades actuales”, la mensaje afirmaba.

¿Qué ocurre si un migrante cruza la frontera de todos modos y pide asilo?

Hasta ahora, cuando se detenía a un migrante al cruzar la frontera, los agentes generalmente le preguntaban si temía sufrir daños si regresaba a su país de origen. Muchos dicen que sí, y tras pasar un control inicial se les suele permitir permanecer en el país mientras esperan, a veces durante años, una audiencia sobre su solicitud.

Pero ahora, muchos migrantes podrían ser devueltos de manera más inmediata.

Las personas que digan que temen regresar podrán seguir solicitando protección en Estados Unidos, pero tendrán que presentar voluntariamente esas solicitudes sin que se les pregunte, una práctica conocida como la “prueba del grito”. También tendrán que recurrir a programas distintos de asilo que tienen una lista de requisitos mucho más elaborada y para los que la mayoría de la gente no será candidata.

Los defensores de los migrantes han dicho que los cambios, en conjunto, equivalen a una suspensión en la práctica del sistema de asilo para las personas que cruzan la frontera.

El gobierno de Biden “está eliminando protecciones clave para evitar que los refugiados vuelvan a sufrir daños mediante la imposición de esta ‘prueba del grito’”, dijo Robyn Barnard, abogada de Human Rights First. “Será una receta para el desastre y sin duda dará lugar a que los refugiados sean enviados al peligro o, peor aún, a la muerte”.

Estados Unidos confiará en que México acoja de inmediato a sus nacionales. Algunos migrantes de otros países podrían ser detenidos brevemente mientras se organiza su transporte. Seguirá siendo difícil para el gobierno deportar a personas a determinados países, como China.

En la medida de lo posible, el Departamento de Seguridad Nacional mantendrá detenidas a las personas que soliciten protección en lugar de liberarlas en el país. Pero los recursos del gobierno se pondrán a prueba debido a las detenciones y a la necesidad de que los funcionarios de asilo procesen a los migrantes, por lo que algunos podrán entrar en el país cuando aumenten los cruces.

¿Los tribunales podrían bloquear la orden de Biden?

Sí. La Unión Americana de Libertades Civiles ha dicho que demandará para detener la medida, y no está claro cómo se desarrollaría la demanda.

Pero un tribunal federal de San Francisco impidió que el gobierno de Trump promulgara límites al asilo a finales de 2018. Un tribunal de apelaciones y la Corte Suprema permitieron que la orden del juez siguiera en vigor.

El mismo juez que bloqueó la medida de Trump, Jon Tigar, también ha detenido otras restricciones de asilo de Biden emitidas a principios del año pasado. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos permitió que esa medida, que restringía el asilo a quien cruzara a través de un tercer país de camino a la frontera sur, siguiera en vigor durante la impugnación legal.

¿Hay excepciones a la orden?

Sí. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las restricciones a la solicitud de asilo no se aplican a los niños migrantes no acompañados, a las víctimas de la trata de personas, a quienes tengan visado o a quienes se enfrenten a graves emergencias médicas o amenazas para su vida.

c. 2024 The New York Times Company