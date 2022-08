Nuevo León reforzará su estrategia para vigilar las acciones que ejecuta el crimen organizado con drones de corto y largo alcance, que servirán para documentar las actividades del narco y solicitar posibles órdenes de cateo.

Así lo anticipó el Gobernador del Estado, Samuel García, durante una entrega de vehículos blindados y patrullas a la corporación Fuerza Civil, este 17 de agosto.

García justificó que los delincuentes se ocultan en los ranchos, que son propiedades privadas y sin un cateo no se puede ingresar a una finca. Los drones que se contemplan son los de poco alcance para la ciudad y de largo alcance para la Región Norte, Occidente y la Citrícola.

El mandatario emecista entregó 44 nuevas patrullas a Fuerza Civil y otras cuatro unidades blindadas conocidas como “black mambas”.

El jefe del ejecutivo estatal resaltó que no habrá ningún grupo del crimen organizado que pueda con Nuevo León.

Expuso que en total la fuerza actual es de 450 patrullas, 18 “black mambas” y dos helicópteros; sin embargo, se espera aumentar los números a 500 patrullas y 20 “black mambas”. También se contemplan dos helicópteros más para finales del presente año, el equipo de drones y la renovación del C5.

Durante el evento, García aseguró que durante el mes de julio casi todos los delitos disminuyeron en el estado.

“En este mes de julio en casi todos los delitos se han disminuido los índices delictivos y se han disminuido en un estado que no hacemos trampa, que no maquillamos cifras, que no maquillamos delitos y siempre presentamos la veracidad de los datos”, indicó.

El gobernador pidió al Congreso que saque adelante la nueva Constitución del estado para actualizar y reordenar que tareas le tocan a Fuerza Civil y a las policías municipales.

“Con esto poder aspirar a una Ley de Coordinación Metropolitana que entre los ejes de Desarrollo Urbano, de Movilidad, de Agua y de Seguridad podamos avanzar en reforzar, relanzar y mejorar a todas las policías municipales y así gradualmente seguirnos exigiendo cada vez más”, puntualizó.

