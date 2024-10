¡Tras spoiler! Revelan a Scorpions, Keane, Zoé, Mon Laferte, Caifanes, Kany García para el line up del Vive Latino 2025

🚨 CARTEL REVELADO 🚨



🤟🏽 VIVE LATINO 🤟🏽

🗓️ 15 y 16 de Marzo del 2025 🗓️

🏟️ Estadio GNP Seguros 🏟️

📍 CDMX 📍 🇲🇽 México 🇲🇽



🎫 Fechas de Preventas 🎫



Venta Beyond: 28 de Octubre 9:00 AM

Preventa Priority: 29 de Octubre 9:00 AM

Preventa Citibanamex: 30 de Octubre 2 PM

Venta... pic.twitter.com/bDZFS08TZu