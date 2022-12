Nuevos indicios sugieren que el Covid-19 se propaga con rapidez en China

Desde que China abandonó su restrictiva política de “cero COVID” hace unas dos semanas, la intensidad y la magnitud del primer brote nacional del país han sido en gran medida un misterio. Ahora que ya no se hacen pruebas en masa, el recuento de casos no es tan útil. El gobierno tiene una definición limitada de cuáles muertes debe contar como causadas por COVID . Los censores eliminan de inmediato toda evidencia anecdótica, como las publicaciones en redes sociales sobre las morgues en los hospitales que están saturadas de bolsas de cadáveres.

El 25 de diciembre, la Comisión Nacional de Salud de China anunció sin explicación que ya no proporcionaría datos diarios de COVID. El Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades brindará esa información, declaró la comisión, sin especificar cada cuánto tiempo lo haría.

En Qingdao, sitios médicos improvisados repartían paquetes de salud que contenían diez pastillas de ibuprofeno y dos pruebas rápidas de antígenos por persona, según reportajes de los medios informativos locales.

Jin Dong-Yan, experto en virus en la Universidad de Hong Kong, declaró que, si bien muchos países tenían problemas con el subregistro de brotes importantes por distintas razones, como casos asintomáticos o desincentivos para reportarlos, los conteos oficiales del gobierno central chino estaban tan errados que parecían falsos.

“Eso es inaceptable”, sostuvo Jin. “Tienen que rectificar esto en algún momento, y cuanto antes lo hagan mejor”.

Conforme ha crecido la brecha entre los datos oficiales y la percepción pública, lo mismo ha sucedido con las burlas en línea. Cuando la provincia de Heilongjiang informó que había cinco casos de COVID a principios de este mes, una persona comentó en internet que todos esos casos eran conocidos suyos.

Incluso Hu Xijin, exeditor del periódico Global Times del Partido Comunista, criticó las cifras oficiales. En un blog de WeChat publicado el sábado, aplaudió el valiente reporte de las autoridades de Qingdao, en contraste con los conteos oficiales de casos que “están muy alejados de las experiencias del público”.

Estas mediciones están provocando una “erosión de la credibilidad en las estadísticas oficiales”, escribió Hu Xijin.

El brote en China está desgastando no solo la credibilidad del gobierno y su sistema de salud, sino también la habilidad de proporcionar medicamentos básicos para reducir la fiebre. Millones de personas ahora enfrentan la posibilidad de no poder tomarlos, ya que la mayoría de los fármacos eficaces están agotados en las farmacias. En Yulin, las autoridades les ordenaron a las farmacias que racionaran el ibuprofeno y otros medicamentos que reducen la fiebre, y que no permitieran a los clientes comprar más de un suministro de tres días.

Algunos funcionarios han llegado más lejos. Al menos dos empresas farmacéuticas chinas le dijeron a The New York Times que las autoridades habían confiscado sus reservas de ibuprofeno y acetaminofeno para impedir que se las vendieran a sus clientes regulares.