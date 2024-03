Oaxaqueñas critican candidatura de Murat con Morena; ‘nunca le importó Oaxaca ni las mujeres’

Oaxaca.- Mujeres, feministas e integrantes del colectivo Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, rechazaron la candidatura plurinominal por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al Senado de la República, de Alejandro Murat Hinojosa, ex gobernador por el PRI de Oaxaca.

En conferencia de medios, las oaxaqueñas denunciaron que a Murat Hinojosa nunca le interesó Oaxaca y mucho menos las mujeres, pues su sexenio concluyó con 717 feminicidios y 1,994 mujeres víctimas de desaparición, afirmando que su indiferencia y complicidad le costaron la vida de las mujeres.

Demandaron y exigieron al partido Morena que reconsidere esta posición, pues afirmaron no se puede y resulta hasta “una burla” premiar a alguien con el perfil de Murat.

“Él no es Morenista y no tiene las tablas de haber demostrado saber gobernar y las mujeres somos testigas cotidianas de eso, pues no olvidan las casi 2 mil mujeres desaparecidas; nosotras no olvidamos, Murat sí, y parece que Morena también”.

Soledad Jarquín, defensora de derechos humanos, periodista feminista, y madre de María del Sol Cruz Jarquín, -asesinada en junio del 2018-, junto con familiares de víctimas de violencia feminicida y feminicidios, afirmó que la postulación de Murat constituye una afrenta política, no solo para quienes viven en la entidad, sino para todas las mujeres del país.

“Su eventual Senaduría constituye la legitimización de un Estado que normaliza la violencia contra las mujeres y que evidencia el pacto patriarcal al facilitarle todas las condiciones para ser premiado con la obtención de este cargo público”, recalcó Jarquín Édgar.