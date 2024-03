Oaxaca castigará violencia vicaria con hasta 13 años de cárcel

Oaxaca, Oax.- Hasta con 13 años de cárcel, el Congreso de Oaxaca avaló la reforma a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, Código Penal, Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, Código Familiar y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca y tipificó como delito la violencia vicaria.

Es así como Oaxaca se convierte en la entidad número 17 a nivel federal en avalar este tipo de violencia.

La violencia vicaria ocurre cuando un hombre ejerce violencia contra la madre de sus hijas e hijos con la intención de dañarla, muchas veces arrebatándole a las y los menores.

La sanción va desde los 3 a 9 años de cárcel contra quien comete este delito, sin embargo, puede aumentar hasta los 13 años y medio si se cumplen ciertas agravantes.

Esta iniciativa de reforma fue presentada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

UNA REALIDAD EN OAXACA

Al menos 50 de mujeres han vivido la violencia vicaria, ya que sus parejas, con “poder”, compran la justicia, creyendo que afectan a la madre de sus hijas e hijos, sin embargo, Oliva -víctima- reconoce que la única persona dañada hasta ahora es su hija de 3 años y medio.

Oliva sha tenido el acompañamiento del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y tras una lucha de meses, un magistrado de Oaxaca determinó que hubo violaciones procesales y urgió a la reposición del procedimiento.

“Anhelo que esta lucha -que me ha desgastado emocional y económicamente- me devuelva a mi hija. No es posible que una menor esté lejos de su madre, solo porque a su padre se le ocurrió mentir y pagarle dinero al juez”.

Vivir con violencia vicaria significa para la mujer perderse de los festivales de su hija en la escuela, sus cumpleaños, o no cuidarla cuando está enferma.

“Claro, el juez, como es hombre, no le importa que mi hija no conviva conmigo, no le importa mi sufrir, no le interesa que mi hija esté en riesgo, pues ese señor (su padre) es alcohólico”.

Oliva trabaja en el sector de la belleza y asegura no tener recursos como el padre de su hija, quien, dijo, estudió Derecho y es empresario en Puerto Escondido.

Con información de Aristegui Noticias