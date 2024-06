Ojalá aprendan opositores la lección de la elección: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al bloque opositor por no escucharlo durante el proceso electoral del domingo 2 de junio, pues se creen superiores, expertos y “sabiondos”, pese a que en la ciudadanía ya hay mucha conciencia.

En su conferencia matutina el mandatario federal dijo confiar que la oposición aprenderá “la lección de la elección” y que es de sabios cambiar de opinión.

TE PUEDE INTERESAR: México merece una presidenta como Sheinbaum: AMLO

“La gente está muy consciente, lo que siempre he dicho, no me hicieron caso, no me hicieron caso. Les entraba por un oído y les salía por otro, les estuve diciendo que ya hay mucha conciencia en el pueblo, respeten al pueblo, no estén pensando que el pueblo no existe, que ustedes son los que forman la opinión pública, que ustedes pueden a sus anchas manipular, que la política es asunto de políticos, que lo importante es la sociedad política, no el pueblo”, señaló.

“No sé cuántas veces repetí el mensaje bíblico de que ‘no se puede poner vino nuevo en botellas viejas’ y que ya se habían dado reacomodos, que el pueblo de México era el pueblo con menos o uno con menos analfabetismo político. No, qué me van a creer si se sentían superiores, expertos, sabiondos, una arrogancia extrema. Nunca escucharon al pueblo, nunca recogieron los sentimientos del pueblo, clasistas, racistas. Ojalá y aprendan la lección de la elección, porque es de sabios cambiar de opinión, respetar a la gente”, expresó el jefe del Ejecutivo.

DEFIENDE AMLO AL INE

Desde su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, de quien dijo, a realizado un buen trabajo al frente del organismo.