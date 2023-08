Oncóloga mató a tiros a su bebé y luego se disparó, en Nueva York

Su perfil en el sitio web del hospital dice: “La doctora Cascetta está certificada por la junta en medicina interna, hematología y oncología médica. Recibió su título de médico en Albany Medical College, donde fue incluida en la Gold Humanism Honor Society por demostrar excelencia en la atención clínica humanista, liderazgo, compasión y vocación de servicio”.

“Como residente, recibió el premio de pasante del año, el premio de humanismo en medicina y el premio Daniel Ross Gold, DO Resident Teacher of the Year”.

Un portavoz del Sistema de Salud Mount Sinai dijo en un comunicado proporcionado a NBC News: “La comunidad de Mount Sinai está muy entristecida por la trágica pérdida de una doctora del Sistema de Salud Mount Sinai y su hijo. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia de la doctora Cascetta, amigos, colegas y pacientes”.

En una biografía sobre Cascetta, fue descrita como una ávida corredora y entusiasta del fitness.

También dice que ser médico “estaba en su ADN”, y señala que a menudo se le encontraba de niña envolviendo sus muñecas en gasa, reportó el tabloide Daily Mail.

Cuando estaba en octavo grado, la mejor amiga de su madre falleció de cáncer de mama, lo que se dice que la impulsó a seguir una carrera en medicina. Más tarde se convirtió en investigadora activa de ensayos clínicos de cáncer de mama.

