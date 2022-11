“Para ser más preciso, les voy a dar el dato: la denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional y sabemos que está en periodo de integración o que están allegándose todas las pruebas suficientes”, reveló durante el foro Participación de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública

“Por eso nosotros hemos sostenido que el brazo de la justicia tarda en llegar, pero que llegará, y quienes la hicieron tengan la seguridad que la van a pagar, porque ya el número dos del gobierno está detenido, pues ahora tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias”, enfatizó Adán Augusto.

López indicó que ahora los panistas no se quieren acordar que la mañana del 6 de diciembre de 2006, el expresidente Calderón instruyó al Ejército mexicano que iniciara una “absurda guerra” en contra del crimen organizado, en la que perdieron la vida muchos de nuestros soldados, “muchos militares que fueron enviados a una guerra a la que ni siquiera conocían el territorio porque no los trabajaron o no los instruyeron”.