Oso negro se ‘roba’ pastelitos durante posada navideña en Nuevo León (VIDEO)

Un ejemplar de oso negro irrumpió una posada navideña celebrada en el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, la peculiar visita quedó grabada en video.

Los hechos quedaron documentados en video, mismo que fue compartido masivamente en las redes sociales. El festejo fue organizado en el Club Alpino Chipinque, donde es común ver a estos animales en los alrededores.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Melissa Mejía? Chisme envuelve a Saltillo y Monterrey; Mr. Hillman exhibe supuesta infidelidad y se hace viral

En el videoclip con duración de 1:49 minutos se puede observar cómo el ejemplar se aproxima tranquilamente a una barra de alimentos para devorar los cupcakes navideños con todo y papel, mientras los testigos lo observaban y deliberan sobre cómo actuar frente al animal.

“¿Le aventamos las papas o qué?”, sugirió un invitado. “No, no, no”, respondió una señora.

“Ósea, es un oso que de una mordida te puede arrancar una mordida”, agregó el sujeto. “Ay, mira, le gustaron los cupcakes. No importa, que se los coma todos”, expresó su acompañante entre risas.

Luego de disfrutar del banquete, el oso se retiró tranquilamente y la posada transcurrió de manera normal.

“Aplicó la de ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí”, “Cualquier persona con dos dedos de frente se aleja. El hecho que no le teme a los humanos lo hace más peligroso”, “A cada rato baja por comida, ya es la mascota del deportivo”, “A ver si no le da diabetes de tanto pastel que tragó”, fueron algunos comentarios al respecto de usuarios en .

Este avistamiento se suma a muchos otros reportados en esta misma zona, por lo que las autoridades han emitido una serie de recomendaciones.

¿QUÉ HACER FRENTE A UN OSO?