¿Osos o humanos disfrazados?, zoológico chino aclara polémica por video viral

Un zoológico que se encuentra al este de China negó los rumores de que sus osos eran realmente personas disfrazadas, luego de que circuló un video en redes sociales en donde uno de estos animales se puso de pie como si fuese un humano.

Se trata del oso malayo de pie sobre sus patas traseras, que generó especulaciones entre los usuarios chinos, sin embargo, el zoológico de la provincia oriental de Zhejiang insistió en que realmente es un oso, únicamente que más pequeño y diferente y a lo que la gente está acostumbrada a ver.

“Algunas personas piensan que soy como un humano y parece que no me entienden tanto. Anteriormente, algunos turistas pensaban que yo era demasiado pequeño para ser un oso. Tengo que enfatizar nuevamente: soy un oso malayo, no un oso negro, no un perro, un oso solar”, escribió el zoológico de Hangzhou en su cuenta oficial en redes sociales, desde la perspectiva del oso en el video.

El video del oso de pie interactuando con los turistas circuló ampliamente en redes sociales después de que se publicó un clip de 15 segundos en Douyin, la versión china de TikTok, el 27 de julio.

Estos rumores sobre el tema atrajeron millones de visitas en la plataforma, ya que la gente se preguntaba si el oso era un humano disfrazado debido a su comportamiento, y los pliegues visibles del pelaje en su cuerpo se parecen a los de una persona con ropa que no le queda bien.