$!Otra mujer acusa a diputado panista de violación, en Guanajuato

“No quería hacerlo público porque no sabía si estaba lista y porque sigo esperando que se judicialice mi caso, pero no es posible que después de haber sido clasificado su delito como violación espuria en el caso de Regina, se cambie a abuso sexual así como si nada” , agregó.

La joven señaló como cómplice al chofer de Jorge, de nombre Julio César “N”, quien presuntamente fue testigo del acto, y que ambos la amenazaron.

“La amenaza de Jorge al despedirse no se me olvidó: ‘Eres muy madura, no me hagas pensar lo contrario’. Porque ser madura es sinónimo de quedarse callada en este país. Hoy no pido que me crean, solo exijo justicia”, expuso.

Tras los señalamientos, el Colectivo Feminista ‘Verde Aquelarre´ manifestó su inconformidad debido a que el diputado federal electo llevará su proceso en libertad.

“Este hecho nunca antes visto nos confirma una vez más que la Fiscalía del Estado de Guanajuato defiende y protege delincuentes”, señaló.

Además de compartir una imagen con la fotografía de Jorge Romero, la organización explicó el proceso que vivió el panista y la decisión de reclasificar el delito, por el cual pudo salir en libertad.

El 31 de agosto el diputado electo por el Distrito 09 no rindió protesta en la Cámara de Diputados, pues enfrentaba un proceso penal en su contra tras haber sido denunciado por la joven Regina “N”.

Romero fue detenido y vinculado a proceso originalmente el delito de violación espuria. El viernes el panista salió de la cárcel luego de la reconfiguración del delito y de que el juez considerara que el inculpado no está obligado a pasar su proceso privado de su libertad.

“Una vez más otro caso de esta índole está por quedar impune”, agregó la organización de mujeres.

Con información de agencias