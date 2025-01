$!Shein responde inquietudes sobre el pago de impuestos en México: ‘El precio base sigue siendo el mismo’

Los precios de los productos adquiridos a través de la plataforma de comercio digital Shein no se verán directamente afectados por el reciente arancel del 19% impuesto por el gobierno mexicano. Sin embargo, este cambio reglamentario sí incrementará el costo final para los consumidores, según confirmó un portavoz de la empresa en una entrevista con el medio El Universal.

PORTAVOZ ACLARA QUE PAGO DE IMPUESTOS SIEMPRE HA EXISTIDO, SOLO CAMBIARON LAS CANTIDADES

Contrario a lo que podría interpretarse, este arancel no es un nuevo impuesto que plataformas como Shein o Aliexpress transfieren directamente al consumidor. Según los representantes de Shein, el comprador siempre ha sido responsable de cubrir los costos de importación. “Este esquema no es nuevo. Lo único que se hizo fue decir: bueno, ya no solo será para compras mayores a 50 dólares; ahora aplicará desde cero dólares en adelante. Pero, en realidad, esos costos de importación y de arancel siempre han existido”, explicaron.

En este sentido, los precios listados en la plataforma no cambiarán. Sin embargo, el costo final que paga el usuario sí lo hará al incluir este arancel. “Si antes comprabas un producto y tenías que pagar un costo adicional por impuestos de importación, ahora seguirás pagando ese costo, pero con el arancel del 19% incluido”, añadieron.