Pacientes con VIH incendiaron oficinas de la Secretaría de Salud en alcaldía Miguel Hidalgo por falta de medicamentos

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida se difundieron imágenes y videos, a través de redes sociales, donde se observa un incendio en las oficinas de la Secretaría de Salud Federal en la Ciudad de México (CDMX) que se encontraban en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según los reportes de la autoridades, un grupo de manifestantes fueron los responsables de vandalizar las instituciones, mientras gritaban la consigna “¡la policía no me cuida, me cuidan mis amigues!”.

