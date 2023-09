Padre de uno de los menores desaparecidos en Zacatecas había denunciado extorsión por secuestradores

BASE POLICIAL CERCANA ‘NO ESCUCHÓ NADA’

El padre de uno de los jóvenes denunció que a escasos metros del lugar donde sucedió el ‘levantón’ se encuentra una base de policías, cuyos elementos refieren que en el momento no escucharon nada, a pesar de que vecinos del sector alegaran que las detonaciones de armas fueron oídas claramente.

“Las autoridades están a 100 o 200 metros del rancho del que se los llevaron. No escucharon los disparos, no escucharon nada. Mandaron a un estatal después de las ocho de la mañana, el puro oficial fue sin arma, sin protector, nada. Todos los pobladores alrededor de las casas escucharon los balazos, no puede ser posible que ellos no los escucharan”.