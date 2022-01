¿Para que sirve la Cartilla Militar?... qué es y cómo se tramita

¿Para que sirve la Cartilla Militar?

La cartilla militar se considera una identificación oficial y puede servir para presentarla en ciertos trámites, por ejemplo, obtención de visa, pasaporte, empleos, sin embargo, no es exclusiva ni una implementación para identificarse.

Se tiene la idea de que si no se cuenta con la cartilla militar, no se puede tramitar un documento tan importante como la visa, sin embargo, esto no es cierto. La cartilla se puede presentar para la mayoría de trámites importantes que hacemos en la vida, pero no forzosamente. Es el mismo caso para contraer matrimonio civil o religioso.

La cartilla no es obligatoria para solicitar y emplearse en algún puesto de trabajo, sin embargo, existe la creencia de ser indispensable para el sector público. Esto solo sería aplicable para un puesto afín con las Fuerzas Armadas del país.

En realidad, obtener la cartilla militar es una responsabilidad de cada ciudadano con el país, pues se está prestando un servicio solidario.

¿Cómo se tramita la Cartilla Militar?

Si tiene 18 ó 40 años de edad, deberá de acudir a la Junta Municipal o delegacional que le corresponda, para tramitar y obtener su Cartilla de Identidad del S.M.N., a fin de estar en condiciones de cumplir con sus obligaciones militares.

Esta actividad se realiza del 2 de enero y hasta el 15 de octubre de cada año.

Los requisitos para solicitar su cartilla del Servicio Militar Nacional anticipados y remisos.

• Acta de Nacimiento (copia certificada y reciente)

• Original y copia del comprobante de domicilio.

• Original y copia del comprobante del grado máximo de estudios realizados.

• Copia de la Clave Única del Registro de Población (C.U.R.P.).

• 4 fotografías tamaño cartilla. En blanco y negro, orejas descubiertas, playera o camisa blanca (sin retoque, sin barba, sin bigote y sin adornos).

• Personal remiso (aquel que no obtuvo cartilla al cumplir los 18 años de edad), debe presentar una constancia emitida por la junta de reclutamiento del lugar donde nació, donde se especifique que no se le ha expedido cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.