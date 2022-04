Patricia Armendáriz habría plagiado proyecto de exbecaria de la UNAM

La noche del 29 de marzo, alrededor de las 21 horas, la legisladora federal chiapaneca publicó en su cuenta de Twitter @PatyArmendariz: “En apoyo a l@s artesanos mexicanos estoy construyendo una plataforma de exportación de sus productos. Para lo cual me favorecería su opinión sobre cuál tipo de artesanías mexicanas son más apetecidas en el extranjero? Alebrijes? Textiles? Cerámica? Platería?”

Ella envió su proyecto Made in México , que durante nueves meses elaboró en un diplomado que cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras una beca que consiguió de la Fundación Kellog’s.

“La empresaria, hoy política Patricia Armendáriz, lanzó una convocatoria para mujeres que deseábamos buscar financiamientos para nuestros proyectos, ideas, planes de negocios, etc. Con un video explicando de qué se trataba e inscribiéndose, íbamos a poder participar” , recuerda Valeria Torres.

Lamentablemente, dice, ella no estuvo entre las finalistas y ganadoras del concurso, pero no se desanimó y guardó su proyecto para echarlo a andar en una mejor ocasión. Sin embargo, este miércoles por la mañana que vio la publicación de la diputada federal chiapaneca, Valeria Torres quedó sorprendida al leer sus redes sociales.

“Hoy me despierto con esta publicación ya que como empresaria admiraba mucho su trabajo y trayectoria desde que estaba en #SharkTankMx ,y decidí seguirla por sus redes sociales y algún día poder trabajar con ella”, publicó en su red social, en la que dijo que sintió la necesidad de hacer ver su indignación.

“Tenía la pereza de luchar contra esta situación por que sabemos como para ELLA a muchos políticos este caso es para tomarse con un vaso de agua y no procedería a nada. Pero he recibido tantos mensajes y llamadas de enojo con este tema , por lo cual me siento comprometida con mis amigos, familia y sobre todo el proyecto que hice con mucha fe en ayudar”.