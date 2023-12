¡Peña Nieto reapareció! Junto a Hillary y Bill Clinton en Punta Cana de la República Dominicana

Tras un periodo fuera del ojo público, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, reapareció en una foto, acompañado del ex mandatario estadounidense Bill Clinton y su esposa Hillary. Además de Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, entre otros empresarios.

Después de que el mandatario mexicano terminara su sexenio al frente de la nación, había mantenido un límite en cuanto a sus apariciones públicas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es una decisión incorrecta’, criticó Alejandro Macías sobre megafarmacia de AMLO

Sin embargo, gracias a fotos compartidas publicadas por el empresario Frank Elias Ranieri, mediante redes sociales, se les pudo ubicar en el Resort Punta Cana de la República Dominicana.

Las imágenes fueron publicadas con el mensaje: “compartiendo en familia con grandes amigos”.