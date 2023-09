Peña Nieto y Del Mazo son ‘demócratas’, afirma AMLO

Delfina Gómez tomó protesta como gobernadora del Estado de México, cargo que ejercerá de manera oficial a partir del primer minuto del 16 de septiembre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió como invitado de honor a una ceremonia a la que asistieron el gobernador saliente, Alfredo del Mazo, y como invitados los exmandatarios priistas Arturo Montiel, Emilio Chuayffet y Eruviel Ávila.

El único exgobernador mexiquense de las últimas dos décadas que faltó en el recinto fue Enrique Peña Nieto, pero el presidente López Obrador se encargó de invocarlo.

En un discurso improvisado al término de la ceremonia, Andrés Manuel López Obrador alabó como demócratas a los priistas Alfredo del Mazo y Enrique Peña Nieto, por haberse negado a operar fraudes electorales.

El presidente comenzó su intervención hablando de las obras y programas que seguirán en la entidad mexiquense, pero terminó hablando de la gran colaboración que tuvo con el gobernador saliente.

Le reconoció haber trabajado sin distingo partidista, pero también no haber hecho un fraude electoral en las elecciones pasadas.

“Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes (Calderón y Fox), lo digo con todo respeto, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo, eso no lo voy a olvidar...”

“Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México, por eso muchos reclamos a Alfredo, ¿qué querían, que usara el presupuesto público para favorecer a candidatos y a partidos?, eso es antidemocrático, ¿Qué quería, que hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido?, eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata. Lo tengo que decir por qué nos ha costado mucho, incluso ha costado vidas...”.