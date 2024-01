Periodista narra intento de homicidio a AMLO y denuncia simulación del mecanismo de protección a periodistas (video)

“Iba con mi hija menor de edad -yo había cuidado con mucho sigilo el tema de mi hija porque yo estoy consciente de que el periodismo que yo manejo trae sus aristas-, hasta ese momento no se sabía que yo tenía una hija. Nos balearon”, detalló.

“Yo vi cómo salieron las detonaciones. Lo primero que yo hice fue tratar de resguardar a mi hija, la agarré de su cabecita y la única idea que yo tenía en mi cabeza era impactarme contra un Oxxo (...) empiezo a pedir ayuda, yo iba circulando en mi camioneta. El sicario vuelve a hacer el intento, se va del lado derecho e impacta; yo seguí manejando”, indicó.

La periodista indicó que lo sucedido se gestó el sábado 15 de julio de 2023 a las 10:20 de la mañana, en la Avenida Javier Mina, esquina con Román Morales. También refirió que el automóvil en el que viajaba era una camioneta Ford Explorer 98, Sport.

Además, contó que el 13 de septiembre de 2023 policías municipales de Guadalajara intentaron detenerla con una orden de aprehensión por asesinato falso.

“El 13 de septiembre a la hora de ir a dejar a mi hija a la escuela, afuera de su escuela, sobre Enrique Díaz de León y Vallarta, nos rodearon más de 30 elementos de policías municipales de Guadalajara, del grupo Gama y Lobo, con una falsa orden de aprehensión en mi contra por asesinato”, comentó.

María Luisa Estrada también señaló que el día de su atentado, 15 de julio de 2023, un policía municipal ejerció violencia psicológica de género en su contra pese a que el elemento es parte del Área de Violencia contra la Mujer en Perspectiva de Género.

“Cuando me bajan de la ambulancia (un policía municipal) se me acercó y me dijo ‘si te hubieran querido matar, te matan, esto nada más es un mensaje para que le bajes. Ya bájale, mija’”, indicó.

‘TODO ES SIMULACIÓN’

“Todo es simulación por parte del mecanismo”, dijo María Luisa Estrada durante la mañanera de este lunes al hablar sobre los atentados que sufrió durante el año pasado.

En una parte de la mañanera, explicó que tiene argumentos para señalar que se simulan protección a periodistas, entre ellas el que presionó el botón de pánico que se les otorga a los periodistas en un dispositivo, tras lo cual debería recibir una llamada.

“Al mecanismo de protección a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Mire, señor presidente, estos son los botones de pánico que da RCU sistemas, no es mío, aclaro, pero es necesario hacer esto. Estoy apretando y traigo el celular de la persona a la que le pertenece esto, y así me voy a quedar hasta que acabe la exposición a ver a qué hora suena”, dijo.

Sobre ello, el presidente López Obrador sólo señaló que se solicitaría a Rosa Icela Rodríguez tomar la información que se denunció en la mañanera, y acusó a las administraciones pasadas de crear mecanismos y organismos autónomos para enfrentar sus “problemas de conciencia”.